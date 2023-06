Gärten in Havelberg sind 1978 ausgelost worden

Zu den geehrten Mitgliedern der Gartensparte Schmokenberg gehörten Peter Steller, Hartmut Pohl, Gerd Bauer, Christa Heinz, Astrid Steller, und Peter Vogel. Außerdem nahm der Vorsitzende des Kreisverbandes der Gartenfreunde Stendal, Peter Riebeseel (links), an der Feierstunde zum 45. Spartengeburtstag teil.

Havelberg - Ein Jubiläum ist jetzt in Havelberg begangen worden. Dabei hat es sich nicht um das 1075-jährige Bestehen der Stadt gehandelt – wie in Schollene und in Nitzow –, sondern um ein jüngeres Datum, das aus dem Jahr 1978 stammt.