Die „Mini-Buga“ ist in vieler Munde. Auf Messen zeigten Gäste bereits Interesse, Havelberg und den Elb-Havel-Winkel im Juni zu besuchen.

Havelberg l Im Juni dieses Jahres feiert das unter der Trägerschaft der Hansestadt Havelberg stehende Projekt „Kunst im Gartensommer“ seine Premiere. Gemeinsam mit dem Projektpartner Elbe-Havel-Land sind Besucher von Schönhausen bis Havelberg zu 30 Veranstaltungen eingeladen. Der druckfrische Flyer wird gerade auf der Grünen Woche Besuchern mit in die Hände gegeben.

Kunst und Kultur in der Natur

Das Kooperationsprojekt von fünf Leader-Aktionsgruppen fußt auf der Aktion „Natur im Garten“ unter Federführung der Gartenakademie Sachsen-Anhalt. „Ökologisch und zukunftsweisend ausgerichtet, präsentiert sich Gartenkunst in den kleinen Paradiesen im Elb-Havel-Winkel im traditionellen Stil und hochmodern. An authentischen Orten, in denen sich Kunst und Kultur in der Natur genießen lassen, begegnen sich Geschichte, Vergangenheit, Gegenwart und Kunst in einzigartiger Weise“, heißt es in der Ankündigung.

Skulpturen der vier Jahreszeiten

Anknüpfend an die Bundesgartenschau 2015 werden in Havelberg Plätze bespielt, die dafür geschaffen worden sind. So dürfen sich die Besucher auf Frühschoppen freuen, die in dem aus der französischen Partnerstadt Saumur stammenden Weinhäuschen in der Kleingartenanlage „Am Nußberg“ stattfinden. Inte­griert ist die bundesweite Veranstaltungsreihe „Rendezvous im Garten“ zu Pfingsten, wo es etwa in der „Güldenen Pfanne“ eine Fontanelesung gibt und am Haus der Flüsse eine Erlebnisführung in den Auwald. Familie Rose öffnet ihren Landgarten in Kümmernitz und zeigt Kunst der Malerin Hannelore Dörfler. Auf den Havelhöfen in Garz öffnet eine Sonderausstellung. Geschichten rund um die Kleine Dott werden in der Old School geboten, in der Domkurie D8 Keramische Kunst, Skulpturen der vier Jahreszeiten im Mönchsgarten. Die Galerie Stadtinsel lädt zum Kunstworkshop, Arthotel und Klostergarten am Dom sind mit dabei, die Fischerstube in Warnau und andere mehr auch im Elbe-Havel-Land. Die Eröffnung findet am 1. Juni mit „Kunst für Demokratie“ im Schönhauser Bismarckpark statt, der Abschluss am 29. Juni in der Old School in Havelberg mit Ausstellungen, Skulpturen, Chansons und einer französischen Tafel.