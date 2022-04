Gäste in elf Kremsern begleiten die Reitjagd rund um Müggenbusch

So wie viele Reiter übersprang Franziska Beck, zur Freude der zahlreichen Zuschauer, gekonnt das Hindernis.

Havelberg - „Hoch auf dem gelben Wagen …“, so hallte der Gesang der Teilnehmer der 39. Reitjagd um Müggenbusch durch die goldenen Herbstwälder. Zuvor hatte der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Havelberg Ulrich Kilian alle Teilnehmer auf dem Reitplatz in Müggenbusch, wo der Verein ansässig ist, begrüßt. Dazu gehörten die Fahrer der elf Kremser, 18 Reiter auch aus Gastvereinen und zahlreiche Gäste. Der Vereinsvorsitzende bedankte sich bei allen Reitsportlern, Helfern, beim Gut Arfsten und besonders bei den Sponsoren. „Heute begleiten uns Rainer Manske mit einem DRK-Fahrzeug und Tierarzt Dr. Christian Leue. Traditionell sorgt der Sandauer Gastwirt Detlef Ballendat für das leibliche Wohl“, so Ulrich Kilian.