Gedenken an die Kriegstopfer auch in Wulkau und Schollene

Bei Gottesdiensten, Andachten und Kranzniederlegungen gedachten viele Bürger im Elbe-Havel-Land am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt. So auch in Wulkau und Schollene.

Jutta Brecht von der Kirchgemeinde berichtete in Schollene vom Schicksal eines Dresdner Kindes, was durch den Krieg beide Eltern verloren hatte.

Elbe-Havel-Land - Am Kriegerdenkmal vor der Wulkauer Kirche gedachten bereits am Sonnabend Bürgermeister Arno Brandt und örtliche Ratsmitglieder zusammen mit Pfarrer Hartwig Janus und der Kirchgemeinde der Opfer. Erika Kügler berichtete, dass man am Denkmal eine Flasche in der Erde gefunden habe, in welcher sich ein Zettel befand. Darauf stand, dass dieses Denkmal auf heiligem Land stehe und denen geweiht sei, die ihr Leben für die Heimat ließen.