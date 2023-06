10 Jahre nach dem Deichbruch in Fischbeck findet dort am 10. Juni die Hochwasserkonferenz statt. Nach Irritationen zur Einladung sind nun doch alle interessierten Bürger willkommen.

Seit Juni 2019 erinnert ein Denkmal an die Deichbruchstelle in Fischbeck.

Fischbeck - Kurz nach Mitternacht ist am 10. Juni 2013 in Fischbeck der Elbdeich gebrochen. Die Flut brachte viel Leid und Zerstörung in den Elb-Havel-Winkel. Die Wunden sitzen noch immer tief, auch wenn sich in den vergangenen zehn Jahren schon viel getan hat. Einerseits bei der Flutschadenssanierung, andererseits bei Maßnahmen für einen besseren Schutz vor Hochwasser, was zum Beispiel die Deiche betrifft, die zwischen Fischbeck und Havelberg fast komplett durchsaniert sind.