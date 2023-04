Plötzlich in einem anderen Land leben müssen und sich an die Gepflogenheiten gewöhnen: So geht es Hunderttausenden von Geflüchteten aus der Ukraine. Auch in Havelberg.

Geflüchtete aus der Ukraine absolvieren an der BBA in Havelberg einen Vorbereitungskurs. Dabei standen in dieser Woche beim Workshop mit Katharina Fißmer und Nancy Mühlenberg (Mitte) Gepflogenheiten in Deutschland im Mittelpunkt.

Havelberg - Andere Länder, andere Sitten. Das weiß jeder. Doch wie geht man damit um, wenn man plötzlich in einem anderen Land leben muss, weil im eigenen Krieg ist? In Havelberg sind derzeit 153 Geflüchtete aus der Ukraine, davon 61 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, im Einwohnermeldeamt registriert. Einige nehmen an einem Kurs in der Berufsbildungsakademie Altmark (BBA) teil, bei dem es in dieser Woche in einem Workshop um Bräuche, Feiertage, Religionen, Essen und auch Wünsche ging.