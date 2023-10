Im Sommer kommen vieleTouristen in die Region an Elbe und Havel im Kreis Stendal. Einrichtungen schildern Angebote und sagen, warum eine Winterpause willkommen ist.

Elbe-Havel-Land. - Die Region an Elbe und Havel lebt im Sommer von und durch den Tourismus. Beim gemeinsamen Forum für die Prignitz, Altmark und das Havelland wurde die Frage gestellt, ob es gelingen kann, in den Wintermonaten noch mehr Gäste in den Kreis Stendal anzulocken. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die für die Touristen Angebote bereithalten. Geht es überhaupt von den Voraussetzungen her, mehr anzubieten, oder erscheint die Winterpause sinnvoll?