Evelin Bullwan (64) hatte am 31. Mai ihren letzten Arbeitstag im Havelberger Rathaus. Nach fast 30 Jahren in der Allgemeinen Verwaltung geht sie in den Ruhestand. Sie nimmt damit auch Abschied von dem von einem Verdener gemalten Blick auf die Partnerstadt Saumur in Frankreich, das ihr Büro schmückt.

Foto: Andrea Schröder