Gerätehaus Fischbeck wird zur Atemschutz-Teststrecke

Corona zwingt die Wehren zur Improvisation: Weil Atemschutzträger die Teststrecke in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Arneburg nicht nutzen dürfen, erfolgt dies in den Gerätehäusern.

Fischbeck - Bänke von Bierzeltgarnituren und Verkehrsleitkegel stehen am Sonnabendvormittag zwischen den Fahrzeugen im Fischbecker Gerätehaus, ins Auge fallen zudem zwei große Behälter. Letztere hatten die Mitarbeiter der FTZ gebracht, der Feuerwehrtechnischen Zentrale aus Arneburg. Wegen der Pandemie ist die Teststrecke in der FTZ für die Atemschutzgeräteträger derzeit gesperrt. Laut Vorschrift muss jedoch ein Atemschutzträger jährlich einen Test auf dieser Strecke absolvieren, weshalb eine Ausnahmeregelung in Kraft trat: Solch ein Test darf nun auch vor Ort in den Gerätehäusern erfolgen.