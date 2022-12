Geschenketipps von der Stadtinsel Havelberg, die glitzern und funkeln

Havelberg - Uhren und Schmuck gehen immer. Wer also einen Tag vor oder an Heiligabend noch das Geschenk für seine Lieben sucht, kann in Havelberg auf der Stadtinsel gleich in drei Fachgeschäften was Passendes finden. Mit diesen Geschenketipps schließt die Volksstimme die kleine Serie kurz vorm Fest ab.