Der Sozialausschuss des Landtages hat sich mit der Ablehnung der Portalklinik und möglichen Lösungen für Havelberg befasst.

Havelberg l Kommt die landeseigene Krankenhausgesellschaft Salus wieder mit ins Boot, wenn es um die Zukunft der medizinischen Grund- und Notfallversorgung in Havelberg geht? Dass es dafür Überlegungen gibt, sagte Sozialministerin Petra-Grimm Benne gestern in der Sitzung des Sozialausschusses des Landtages. Diese hatte die Linksfraktion beantragt um zu klären, was zur Ablehnung des Johanniter-Antrages auf eine Nebenbetriebsstätte/Portalklinik geführt hat.



Diese Frage wurde durch die Ministerin beantwortet. Sie verwies auf Gespräche, in denen den Johannitern mitgeteilt worden sei, dass eine Genehmigung für eine Nebenbetriebsstätte Geriatrie nicht möglich sei. Vielmehr seien die Johanniter aufgefordert worden, ihr Konzept zu überarbeiten. Den Ausschussmitgliedern war im Vorfeld der Sitzung eine längere Liste mit Gesprächen und Sitzungen seit Mai 2020 zum Krankenhausstandort Havelberg zugegangen. Der Videokonferenz zugeschaltet waren zudem Vertreter von Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Vertreter der AOK machte deutlich, dass eine Geriatrie eingebettet sein müsse in ein funktionsfähiges Krankenhaus und nicht solitär gehe. Zudem sei der Bedarf von 30 Betten in der Altersmedizin in Havelberg nicht vorhanden. Von 360 Patienten im Stendaler Krankenhaus seien lediglich 14 aus dem Postleitzahlbereich Havelberg gekommen. Sinnvoll könne dagegen ein Medizinisches Versorgungszentrum mit einigen Überwachungsbetten und integrierter Rettungswache sein. Der Vertreter der Barmer ergänzte, nicht in Bundesländergrenzen zu denken, sondern in solchen Randregionen wie Havelberg nach länderübergreifenden Lösungen zu suchen.



Zugeschaltet war außerdem Landrat Patrick Puhlmann (SPD), der wie schon vor kurzem im Gespräch mit der Volksstimme einen Anlaufpunkt für die Menschen in Havelberg einforderte, an dem sie rund um die Uhr sieben Tage in der Woche medizinisch versorgt werden können. Er plädierte für eine langfristige Lösung mit Modellcharakter.



Anke Görtz und Holger Schulz vom Verein „Pro Krankenhaus Havelberg“ erhielten ebenfalls Rederecht. Sie machten deutlich, dass viele Menschen verängstigt seien angesichts der aus ihrer Sicht mangelnden Notfallversorgung. Dass es zu Zeiten des Krankenhauses viele Notfälle gab, die dort behandelt worden sind, machte Anke Görtz deutlich. Als Röntgenassistentin wurde sie im Jahr 2019 300 Mal während der Rufbereitschaft angefordert. „Und ich war nur eine von drei Kolleginnen.“



Gespräche mit Krankenhausgesellschaft

Landtagsabgeordneter Chris Schulenburg (CDU) aus Sandau fragte, wer das Zepter in die Hand nehme, um den Vorschlag MVZ mit Überwachungsbetten und Rettungsstelle in die Tat umzusetzen. Hier brachte die Sozialministerin die Salus ins Spiel. Die Krankenhausgesellschaft hatte ebenso wie die Johanniter im Kreistag ein Konzept vorgestellt. Das sei später nicht weiter vertieft worden, weil eine Portalklinik favorisiert wurde. Nun gebe es wieder Gespräche über ein mögliches Konzept für Havelberg. Grundzüge daraus stellte Staatssekretärin Beate Bröcker (SPD) vor.



„Wir fahren beschwingt nach Hause“, sagte Sandra Braun von „Pro Krankenhaus“. Mit dieser Option öffne sich nun möglicherweise eine Tür für ein medizinisches Angebot rund um die Uhr in Havelberg. Darauf warten viele Bürger aus der Region nun schon seit über einem Jahr.



Aus Sicht von Wulf Gallert (Die Linke) müssen folgende Fragen beantwortet werden: In welchem Gebäude kann ein Angebot unterbreitet werden? Wie kann das notwendige medizinische Personal bereitgestellt werden? Wer trägt die Kosten für ein solches Modellprojekt einer integrierten, ambulanten und stationären Versorgung im ländlichen Bereich? Landtagsmitglied Chris Schulenburg: „Wir brauchen Transparenz darüber, was rechtlich und fachlich überhaupt möglich ist. Die Bevölkerung erwartet zurecht endlich konkrete und umsetzbare Lösungen. Das Sozialministerium muss jetzt offen kommunizieren, wie der konkrete Fahrplan mit Salus umgesetzt werden soll, sie haben das Zepter in der Hand und müssen liefern, eine Bürgerversammlung in Havelberg wäre der richtige Schritt.“ Zu einer Info-Veranstaltung, wie auch schon vom Landrat gefordert, zeigte sich die Ministerin gestern nicht abgeneigt.