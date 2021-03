Der Gesundheitsausschuss übt Druck gegenüber dem Land aus, damit endlich Fahrt aufgenommen werden kann Richtung Portalklinik in Havelberg.

Havelberg l Die Zukunft der medizinischen Grund- und Notfallversorgung in Havelberg war dem Gesundheitsausschuss des Kreistages ein gutes Jahr nach Bekanntgabe der Schließungspläne für das Krankenhaus eine Sondersitzung wert. Im Ausbildungszentrum der Kreissparkasse in Stendal hatten am Mittwochabend neben den Mitgliedern Vertreter des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“ sowie weitere Kreistagsabgeordnete Platz genommen. Mit dem Vereinsvorsitzenden Holger Schulz und der Betriebsratsvorsitzenden des einstigen Krankenhauses Sandra Braun durften zwei Vereinsmitglieder mit Rederecht an der Sitzung teilnehmen. Auch Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski (parteilos) war mit dabei.



Anstelle des entschuldigten Landrates übernahm es der erste Beigeordnete Sebastian Stoll (CDU), über den aktuellen Sachstand zu informieren. Er berichtete, dass der Landkreis, Johanniter, Salus und das Agaplesion Diakoniekrankenhaus Seehausen als Krankenhausträger eingeladen hatte, ebenso die KMG Kliniken, die das Krankenhaus in Havelberg im September geschlossen hatten. Als Teilnehmer per Telefonkonferenz konnte lediglich Dr. Thomas Krössin, Geschäftsführer des Johanniter Krankenhauses, begrüßt werden.



KMG habe mitgeteilt, dass sich der Sachstand nicht wesentlich geändert habe, sie aber grundsätzlich zu Gesprächen bereit wären. Zudem hätte die Klinikenleitung darüber informiert, dass sie in Kürze konkret zur Öffnung des Seniorenheimes im früheren Krankenhaus informieren würde. Salus hätte an dem im vorigen Jahr im Kreistag vorgelegten Konzept für Havelberg nichts geändert, kam von dort die Info. Weil es bei Agaplesion einen Geschäftsführerwechsel gegeben hatte, habe der Kreis auch dort nochmals nach einem möglichen Interesse an einer Zusammenarbeit nachgefragt. Das bestehe nicht.



Nebenbetriebsstätte ist Voraussetzung

Sebastian Stoll berichtete außerdem, dass der Landrat im Sozialministerium nach dem von den Johannitern im November vergangenen Jahres gestellten Antrag auf eine Nebenbetriebsstättenerlaubnis als Voraussetzung für eine Portalklinik in Havelberg nachgefragt habe. Dort liege in keiner Abteilung ein solcher Antrag vor, sei die Antwort gewesen. Damit war der Zeitpunkt gekommen, Thomas Krössin per Telefon zuzuschalten. Er versicherte, dass er diesen Antrag persönlich formuliert und unterschrieben habe. Im Laufe der Diskussion gab er an, den Antrag erneut ans Land und zugleich den Kreistagsabgeordneten zur Kenntnis zu schicken.



Der Schwerpunkt des Abends lag in der Vorstellung des Konzeptes, das die Johanniter für eine Portalklinik in Havelberg und auch Genthin erarbeitet. Der Krankenhausträger verfolge damit das Ziel, im ländlichen Bereich eine gute medizinische Versorgung zu gewährleisten. Dabei gehe es nicht um Konkurrenz zu den Angeboten der niedergelassenen Ärzte, sondern in Absprache mit ihnen um eine Ergänzung, unterstrich er mehrfach. Wenn Praxen auf dem Land schließen, dann müsse die Medizin mobil werden. Er berichtete unter anderem von Telemedizin und nannte als Beispiel, dass in der Portalklinik in Havelberg eine Röntgenassistentin das Gerät bedient, der Arzt in Stendal die Auswertung vornimmt. Per Telesprechstunden seien Erstuntersuchungen und -diagnosen möglich.



Um eine Portalklinik mit bis zu zehn stationären Betten betreiben zu können, seien Internisten erforderlich. Deshalb haben die Johanniter vor, eine Geriatrie (Altersmedizin) mit 30 Betten in Havelberg einzurichten – als eine Nebenbetriebsstätte von Stendal. Diese sei eine wesentliche Voraussetzung für das Vorhaben. Mit Blick darauf, dass dafür keine zusätzlichen Betten im Krankenhausplan genehmigt werden müssten, bedürfe dies keiner Zustimmung der Kostenträger. Aus Sicht von Thomas Krössin sei die Genehmigung auch keine politische Hürde, sondern eine Sache „des Wollens und Machens“. Er informierte die Sitzungsteilnehmer ausführlich über die geplante Entwicklung des Johanniter Krankenhauses unter anderem mit einer Stiftungsprofessur zur Ausbildung von Ärzten für die Stärkung der Allgemeinmedizin.



Zur Portalklinik in Havelberg berichtete er von einer modularen Containerbauweise. Innerhalb von neun Monaten sei der Aufbau möglich. Mit zwei Firmen stehen die Johanniter dazu im Kontakt. Derzeit werde ein Raum- und Funktionsplan erarbeitet. Steht dieser fest, könne er der Hansestadt sagen, wie groß das Grundstück sein müsste, das zur Verfügung zu stellen wäre. Die Rettungswache sollte in die Portalklinik integriert werden. Sinnvoll wäre auch ein Hubschrauberlandeplatz, so der Geschäftsführer.



Landrat sollte koordinieren

Wenn es gelinge, die Vorhaben für die medizinische Versorgung im Bereich Stendal-Havelberg-Genthin umzusetzen, hätte dies bundesweiten Modellcharakter. Der Antrag auf Fördergelder werde sich in einem Rahmen von 5 bis 15 Millionen Euro bewegen, sagte Thomas Krössin. Bevor er im nichtöffentlichen Teil der Sitzung auf konkrete Zahlen einging, beantwortete er diverse Fragen. Etwa die, was er von dem Sozialausschuss des Kreistages erwarte. „Sie müssen maximalen Druck ausüben, weil in den Ministerien nichts entschieden wird. Und bitte machen Sie keine Parteipolitik, von links bis rechts müssen Sie geschlossen auftreten.“ Er gab zudem zu bedenken, dass Johanniter keine Rendite erwirtschaften müssten, das Gemeinwohl sei das Ziel.



Bürgermeister Bernd Poloski nahm den Ball auf und mahnte an, ein deutliches Zeichen zu setzen, „dass wir zusammenstehen“. Angesichts vieler noch zu klärender Dinge werde die Portalklinik nicht in neun Monaten stehen. Es würden auch noch Kreistags- und Stadtratsbeschlüsse anstehen. „Meine Forderung: Es ist Aufgabe des Landrates, das zu koordinieren.“



Land und Landkreis hätten kein Konzept für Havelberg, das Angebot der Johanniter liege vor. „Wir haben gar keine Alternative“, machte Hennig von Katte von Lucke (Pro Altmark) deutlich, dass die Verwaltungsspitze in Verhandlungen treten sollte. So wie er, forderten weitere Kreistagsmitglieder Einigkeit. Ausschussvorsitzende Christel Güldenpfennig (CDU) fasste zusammen: Zum nächsten Kreistag sollte ein einheitlicher Standpunkt erarbeitet werden. Zudem wolle man Druck machen aus das Land. Es könne nicht sein, dass dort niemand reagiere. „Wir sollten uns nicht in Grabenkämpfe begeben, sondern zeigen, dass wir dahinter stehen, dass uns die Gesundheit der Menschen am wichtigsten ist.“



Pro-Krankenhaus-Vorsitzender Holger Schulz erwartet von der nächsten Kreistagssitzung ein einmütiges Bekenntnis, Druck zu machen bei der Landesregierung. Denkbar wäre zudem eine Petition, mit der die Forderung, sich für den Standort Havelberg stark zu machen, nochmals unterstrichen wird.