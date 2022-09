Gesundheitszentrum in Havelberg könnte mit einem Facharzt starten

Die Havelberger demonstrierten zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Wulf Gallert (Linke, 3. von rechts) am Mittwochmorgen vor dem Landtagsgebäude in Magdeburg.

Havelberg - Auch wenn es noch immer nicht geklappt hat, Ärzte für das Intersektorale Gesundheitszentrum (IGZ) in Havelberg – beziehungsweise in der ersten Stufe für das Medizinische Versorgungszentrum – zu finden, so gibt es verschiedene Bestrebungen, das Vorhaben erfolgreich zu starten. Das zeigte sich am Mittwoch in der Sitzung des Sozialausschusses des Landtages in Magdeburg.