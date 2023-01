Glasfaser sorgt in Dörfern rund um Havelberg für schnelles Internet

Im schnellen Internet können Einwohner in den Ortschaften Havelbergs bald dank des Zweckverbandes Breitband Altmark surfen. In der Hansestadt ist das noch nicht möglich.

Havelberg - Ein symbolischer Knopfdruck im Technikgebäude in Müggenbusch. Damit übergibt der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) den sogenannten PoP (Point of Presence) für zukunftsfeste Glasfaserhausanschlüsse an den Netzbetreiber DNS:Net Internet Service GmbH. Nach und nach erhalten die Einwohner, die einen entsprechenden Vertrag bis zum Stichtag abgeschlossen haben, in den nächsten Wochen ihr schnelles Internet.