Havelberg. - Das Wetter ist noch offen und es gibt einige Bauarbeiten, die in Havelberg erledigt werden. Das aktuell umfangreichste Vorhaben ist der Ausbau für das Glasfasernetz der Telekom, der vor wenigen Wochen begonnen hat. Momentan sind die Bauleute in der Pritzwalker Straße tätig. Einen Überblick über das, was ansteht, und was erledigt wurde, hat Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) in der Stadtratssitzung gegeben.