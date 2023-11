Goldmarie schüttelt am Adventssonntag in Briest die Betten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Briest - Immer am ersten Advent lädt die Marionettenbühne „Märchenvogel“ des Geschichtskreises und Marionettenbühne des Kirchspiels Wulkow-Wust (GuM) zu einer öffentlichen Aufführung ein. So auch in diesem Jahr. Zu sehen ist am Sonntag ab 15 Uhr das Grimmsche Märchen von der Frau Holle. Der Eintritt kostet fünf Euro, anschließend wird zu Kaffee und Kuchen geladen.