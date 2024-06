Graffitikünstler Felix Behrendt aus Schollene im Kreis Stendal lebt in Berlin. Er arbeitet deutschlandweit, im Netz und sogar beim Workshop in seiner Heimat .

Graffitikünstler aus Berlin sprayt mal wieder in der Heimat

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schollene. - Felix Behrendt stammt aus dem Haveldorf Schollene und ist mittlerweile in Berlin als Graffitikünstler „toxik_arts“ angekommen. Er macht Workshops für namhafte Firmen, viel über Social Media und schaut öfter in seiner Heimat im Landkreis Stendal vorbei. Hier nimmt sich Felix Behrendt auch Zeit, um zusammen mit dem Jugendklub Schollene Graffitis zu gestalten. Was war sein Weg zum Künstler und Sprayer?