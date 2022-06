Großes Aufräumen am Wenddorfteich in Sandau

Sandau - Eigentlich sollte der Arbeitseinsatz ja schon am 19. Februar stattfinden, also eine Woche früher. Doch da hatte gerade in der Nacht der Orkan Zeynep gewütet, das Treffen wurde deshalb kurzfristig um eine Woche verschoben. Alles richtig gemacht: An diesem Tag strahlte die Sonne vom Himmel.