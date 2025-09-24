Einzigartige Chormusik erklingt Händels Messiah in Havelberg: Wenn beim „Hallelujah“ alle stehen
Das Havelberger Vokalensemble singt mit Orchester und Solisten Händels „Messiah“ im Dom Sankt Marien. Warum die Vorfreude auf Händels berühmtestes Chorwerk groß ist.
24.09.2025, 14:11
Havelberg. - In der Stadt liegt Musik in der Luft. Der ehrwürdige Dom Sankt Marien in Havelberg bereitet sich auf ein Ereignis vor. Das wird nicht nur musikalisch, sondern auch emotional tief berühren: Georg Friedrich Händels „Messiah“ erklingt am Sonntag, 28. September, im Havelberger Dom – mit Orchester, Chor und vier herausragenden Solisten.