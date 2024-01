Handwerker und andere Geschäftsleute wollen sich am Freitag, 19. Januar, am Aktionstag beteiligen, zu dem die Handwerskammer Magdeburg aufgerufen hat.

Handwerker in Havelberg protestieren am Freitag

Havelberg. - Für zehn Minuten will Augenoptikerin Annica Bernhardt am Freitag, 19. Januar, ab 11 Uhr ihre Arbeit unterbrechen und sich mit ihren Mitarbeitern demonstrativ vor ihr Geschäft am Steintor in Havelberg stellen. Als Zeichen der Solidarität mit den Protesten der Landwirte und weiteren Gewerbetreibenden. Sie unterstützt damit den Aufruf der Handwerkskammer Magdeburg zu dieser Arbeitsunterbrechung und steht voll hinter den Aussagen des Kammerpräsidenten Andreas Dieckmann.

Sie will selbst ein Zeichen setzen für eine bessere Wirtschafts- und Standortpolitik und ihre Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik zum Ausdruck bringen. Der Aktionstag steht unter dem Motto „Zeit zu machen“. In den sozialen Medien gibt es dafür Plakatvordrucke, berichtet Annica Bernhardt. Sie hofft, dass viele Handwerker und auch andere Gewerbetreibende diesem Aufruf folgen. Sie hat vorgeschlagen, dass alle Mitstreiter am Freitag ein Foto von sich vorm Geschäft machen – vielleicht mit einer Tageszeitung in der Hand – und das an die Volksstimme zur Veröffentlichung schicken. Damit wäre es möglich zu zeigen, wie groß der Protest in der Hansestadt ist.

Wer dem Vorschlag folgen möchte, kann sein Foto am Freitag an die Volksstimme schicken. Das sollte möglichst bis 12.30 Uhr als jpg-Datei mit mindestens 500 kb per E-Mail an andrea.schroeder@volksstimme.de geschehen. Dazu bitte die Vor- und Nachnamen der Personen, die auf dem Foto zu sehen sind, den Firmenname und den Name des Fotoautors (auch bei Selfies) aufschreiben.