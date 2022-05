Haus der Flüsse in Havelberg bietet interessante Arbeit für ein Jahr

Jasper Herbst schaut sich mit Jenny, die am Dienstag mit der Kita Werben in Havelberg zu Gast war, an, was die Kinder aus der Havel geholt haben. Im Haus der Flüsse wurden die Funde dann bestimmt. Andrea Schröder

Havelberg - Jasper Herbst schaut sich mit der kleinen Jenny an, was die Kinder aus der Kita Werben am Dienstag alles aus der Havel geholt haben. Kleine Fische, Libellenlarven, ein Wasserskorpion gehören dazu. Was noch alles in den Keschern war, erzählt er kurz darauf im Haus der Flüsse in Havelberg. Und auch, weshalb er froh ist, sich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) entschieden zu haben.