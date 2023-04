Haus der Flüsse in Havelberg zeigt Entdeckungen am Havelradweg

Kennen sich schon seit vielen Jahren: Sybille und Bert Sturm waren einst in Schollene Schüler von Christine Kowalkowski. Die Künstlerin stellt im Haus der Flüsse in Havelberg ihre Zeichnungen zum Havelradweg und aus ihrem Bauerngarten aus.

Havelberg - Gemalt hat sie schon von Kindesbeinen an. Doch für eine eigene Ausstellung ist Christine Kowalkowski aus Schollene erst in den Corona-Jahren so richtig aktiv geworden. Die Ergebnisse sind bis Mitte Juni im Haus der Flüsse in Havelberg zu sehen.