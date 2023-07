Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wulkau - Zur Feier des 30-jährigen Bestehens galt am Festtag die Aufmerksamkeit Bewohnern und Gästen, allen voran demjenigen, der das Therapieheim in Wulkau 1993 auf den Weg gebracht hat: Bernd Schaefer. Geschäftsführer Guido Mertins ist sein Nachfolger und steht seit sechs Jahren in der Verantwortung für das Mitarbeiterteam und die Bewohner. Im Gespräch mit der Volksstimme nahm er sich Zeit für einen Blick auf Aktuelles. Zu den Aufgaben und den Zielen in naher Zukunft sagt er optimistisch: „Das Erreichte muss erhalten werden. Bei Mitarbeitern und Fachkräften ist Wulkau bisher gut aufgestellt.“