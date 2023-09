Was passiert mit dem Geschäftshaus auf dem Havelberger Kirchplatz. Es zeigt sich an seiner Vorderfront vollends eingerüstet.

Havelberg: Am langen Geschäftshaus tut sich was

Havelberg - Der Anblick täuscht. Das lange Geschäftshaus am Kirchplatz in Havelberg ist nicht für bevorstehende Dacharbeiten eingerüstet worden, wie viele Passanten vermuten. Von Dacharbeiten ist auch nichts zu sehen.

Die Fenster sind an der Reihe

Im Auftrag der Volksbank Rathenow, der das Gebäude gehört und die in diesem auch eine Filiale betreibt, erhalten hier sämtliche Fensterrahmen von außen einen neuen Anstrich. Ausgeführt werden die Arbeiten vom Maler Jens Ernst, der bei der Tangermünder Firma Busse angestellt ist und am Haus bereits gut geschafft hat. „Ich denke, dass ich in dieser Woche mit den Fenstern fertig werde“, sagt er. Doch das ist dann noch nicht alles. In der nächsten Woche, also Anfang Oktober, kommt dann auch das Treppenhaus mit malermäßigen Verschönerungsarbeiten an die Reihe.