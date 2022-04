Havelberg blickt optimistisch auf den Pferdemarkt 2022

Zwei Jahre ohne fünfte Jahreszeit in Havelberg sind genug: Am ersten Septemberwochenende soll der Pferdemarkt wieder stattfinden und nicht wegen Corona ausfallen.

Havelberg - Marktmeister Dieter Härtwig ist optimistisch: In diesem Jahr soll der Havelberger Pferdemarkt wieder Zehntausende Besucher in die Hansestadt locken. Anfragen dazu gibt es so gut wie täglich in der Stadtverwaltung.