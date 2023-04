Ehemalige Angestellte des Geldinstitutes aus der Havelberger Region sahen sich in Klietz wieder. Zum zweiten Mal seit dem ersten Zusammentreffen in 2021.

Erdmute Wischer und Erika Rittner (von links). Letztere zeigt ein altes Fotos von Sparkassenmitarbeitern aus den 1960er Jahren. Erika Rittner hat dieses in privaten Fotoalben gefunden.

Havelberg/Klietz - Erinnerungen an vergangene Zeiten sind bei einem Treffen ehemaliger Mitarbeiter der Sparkasse Havelberg und deren Zweigstellen in den Dörfern der Umgebung ausgetauscht worden. Treffpunkt war im Saal des „Seeblicks“ in Klietz