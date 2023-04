Im vorderen Bereich der Pestalozzistraße in Havelberg ist am Dienstag die Anbindung der hier im Jahr 2022 komplett erneuerten Gasleitung an die bestehende aus der Cotheniusstraße erfolgt. Am Mittwoch geht dieses Prozedere am Ende der Pestalozzistraße weiter. Bis zum Wochenende könnten alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Foto: Dieter Haase