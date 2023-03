In wenigen Tagen startet die Tourismussaison wieder. Dann herrscht auch im Domladen in Havelberg wieder Trubel. Mit Ehrenamtlichen und ihren eigenen Produkten.

Havelberg - Seit einigen Jahren setzt der kleine Laden der Evangelischen Kirchengemeinde im Eingangsbereich zum Dom St. Marien in Havelberg auf regionale Angebote, am besten sogar in Havelberg gefertigt. Frauen aus dem Team der ehrenamtlichen Dombetreuer sind selbst in der Herstellung von verschiedenen Produkten aktiv und probieren auch Neues aus, was bei den Gästen gut ankommt.