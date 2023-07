Urlaub in Havelberg lohnt sich. Vor allem wegen der Ruhe und der Schönheit der Landschaft hier, finden Gäste des Campingplatzes auf der Spülinsel.

Nils aus Kiel hat es sich an eimem Tisch am Bistro des Campinplatzes auf der Spülinsel gemütlich gemacht. Bei Kaffee und eimem guten Buch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Nils aus Kiel ist mit dem Motorrad und einem Zelt im Gepäck in die Domstadt gekommen. „Diese Ecke im deutschen Osten kannte ich noch nicht. Was mich neugierig auf die Orte machte, die ich bisher nicht gesehen habe“, so der Urlauber. Und aus dem Grund ist er einfach mal losgefahren und hat dabei Havelberg gefunden.