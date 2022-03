366 mal Entscheidung für einen Pieks in Havelbergs Sporthalle

Lange Schlange Donnerstagvormittag vor der Sporthalle „Am Eichenwald“ in Havelberg. Nur standen die Leute hier nicht an, um eine Sportveranstaltung zu sehen.

Havelberg - Auf dem Parkplatz vor der Sporthalle war so gut wie kein leerer Platz mehr zu finden. Das Bild erinnerte an die beiden Großimpftage vor Monaten in der Domstadt.