Ukrainehilfe Havelberg: Transporter ist auf dem Heimweg nach Polen gut mit Spenden beladen

Im polnischen Żary gibt es eine Flüchtlingsunterkunft für Menschen aus der Ukraine, die Pawel Stec mit Freunden in einer Halle in Privatinitiative eingerichtet hat. Er ist in Havelberg bekannt und konnte sich deshalb über Spenden freuen.