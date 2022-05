Havelberg und Städtepartner wollen Jugendaustausch fördern

Beim Städtepartnerschaftstreffen in Havelberg kamen die Vertreter der Partnerstädte zusammen. Unter anderen waren die Bürgermeister (von links nach rechts, vorderste Reihe) Richard Edgington aus Warwick (England), Maria Costi aus Formigine (Italien), Bernd Poloski (parteilos) aus Havelberg und Lutz Brockmann (SPD) aus Verden an der Aller (Niedersachsen) dabei.

Havelberg - Gemeinsam Völkerverständigung leben. So lässt sich das Treffen von Havelberg und seiner Partnerstädte am besten beschreiben. Pandemiebedingt haben sich die Vertreter aus Warwick (England), Formigine (Italien) und Verden an der Aller (Niedersachsen) erst nach drei Jahren Pause in Havelberg getroffen, um über die gemeinsame Zukunft zu sprechen. Nicht mit dabei waren dieses Mal die Partner aus Saumur (Frankreich).