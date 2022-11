Havelberger Buga-Terrassen blühen wieder auf

Am Krugtorhohlweg in Havelberg sind jetzt tausende neue Blumenzwiebeln in die Erde gepflanzt worden.

Um die 40000 Blumenzwiebeln sind am Havelberger Krugtorhohlweg an der St.-Annen-Kapelle und auf den an diese anschließenden Terrassen in die Erde gebracht worden. Hier helfen der stellvertretende Bürgermeisrer André Gerdel (links) und Jella Schnirch vom Haus der Flüsse den Pflanzbehälter zu füllen.

Havelberg - Ein Gaumenschmaus für Insekten und ein Augenschmaus für die Menschen – das hat die Pflanzaktion vor einigen Tagen am Krugtorhohlweg in Havelberg zum Ziel. Damit wird in der Einheitsgemeinde fortgesetzt, was bereits seit 2021 angekurbelt worden ist: Nahrungsangebote für die für die Menschen so wichtigen Insekten zu schaffen.