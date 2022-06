Havelberger Drittklässlerin sprintet zu einem neuen Rekord

Dass die Grundschulen Sandau und Havelberg sich in der Domstadt beim Sport trafen, gab es bisher nur bei „school meets football“, der Meisterschaft im Fußball.

Alle Schüler mussten den 50-Meter-Sprint absolvieren. Die Ergebnisse eines jeden dabei flossen in die Punktewertung für den leichtathletischen Dreikampf ein.

Havelberg - Eine Premiere gab es am Mittwoch in der Leichtathletik. Denn erstmals traten die Schüler aus den Grundschulen Sandau und Havelberg im Sportforum „Am Eichenwald“ zu einem gemeinsamen Sportfest an.