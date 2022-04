Havelberger engagieren sich für Irina-Initiative am Berliner Hauptbahnhof

Nicht nur Menschen, die aus der Ukraine flüchten, brauchen Hilfe, sondern auch Tiere. Die Irina-Initiative sorgt am Berliner Hauptbahnhof dafür - mit Unterstützung aus Havelberg.

Kathleen Wojtalla am Stand der Irina-Initiative unter der Rolltreppe am Berliner Hauptbahnhof mit Spenden aus Havelberg.

Havelberg - Schon kurz nach der Ankunft der ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat sich am Berliner Hauptbahnhof die Irina-Initiative für Tiere entwickelt. Es ist ein Zusammenschluss von Freiwilligen, die erkannt hatten, dass nicht nur die Menschen Hilfe brauchen, sondern auch die Tiere. Eine von ihnen ist Kathleen Wojtalla, deren Elternhaus in Dahlen bei Havelberg steht und die in der Hauptstadt lebt und arbeitet.