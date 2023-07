Die Feuerwehr - hier ein Foto vom Tag der offenen Tür in diesem Jahr in Havelberg - war am Sonntag gefordert.

Havelberg - Aktive der Havelberger Ortswehr mussten kurz nach 19 Uhr zunächst zu einer Türöffnung in der Mühlenstraße ausrücken, als sie die Sirene dann gut 40 Minuten später zu einem weiteren Einsatz rief. An der Fährstelle in Sandau befand sich ein Mann scheinbar hilflos im Wasser, der zuvor mit einem Boot umgekippt war. Der Einsatz fand letztlich ein glückliches Ende, denn der Verunglückte hatte sich an einer Boje festhalten können und konnte gerettet werden, wie die Volksstimme erfuhr.