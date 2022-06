Havelberger Kleiderkammer hat Neues zu bieten

Vorfreude auf Ostern vermittelt eine kleine Ausstellung in der Baracke des DRK-Ortsvereins Havelberg-Land in der Genthiner Straße der Domstadt.

Ein Teil der dekorativen Osterangebote, die in der Kleiderkammer auf einen neuen Besitzer warten.

Havelberg - In gut drei Wochen ist Ostern. Für die Dekoration zum Fest ist in der DRK-Kleiderkammer in Havelberg ein kleiner Verkaufsbasar mit den verschiedensten Dingen aufgebaut.