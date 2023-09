Mit Handschuhen und Säcken sind am Sonnabend Frauen, Männer und Kinder auf die Suche nach weggeforfenen Abfällen in Havelberg gegangen.

Havelberg - Zu einem vollen Erfolg ist die Müllsammelaktion des Hauses der Flüsse zum Cleaning up Day am Sonnabend geworden. Sie hat auf dem Spielplatz an der Landzunge und auf der Spülinsel in Havelberg stattgefunden.