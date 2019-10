Seitdem in Wust die Aktiv-dabei-Gruppe besteht, lädt diese zu Festen ein. Jetzt wurde Herbstfest gefeiert.

Wust l Gestricktes und Gehäkeltes, diverse Geleegläser, bunte Trockenblumensträuße und hübsche Scherenschnitte konnten im gut gefüllten Wuster Gemeinschaftsraum beim Fest wieder erworben werden. Entstanden waren all diese Dinge unter den geschickten Händen der 14-köpfigen Gruppe, welche sich hier jeden Dienstag um 16 Uhr trifft.

Seit 2013 besteht die Handarbeitsgruppe, geleitet wird sie von Sigrid Reumann. Seitdem lädt das Frauenteam auch zu Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsfesten ein, berichtet Hannelore Conert, welche mit am Verkaufstisch steht. Zudem war zu erfahren, dass die Besucher nicht nur aus Wust kamen, sondern auch aus Stendal, Fischbeck, Kabelitz sowie aus Wulkow im Jerichower Land anreisten. Es mussten sogar noch Stühle nachgeholt werden, so voll war es am Ende.

Zuerst trat Flötengruppe auf

Traditionell gehört zum Fest ein kultureller Teil, welcher diesmal etwas länger dauerte. Als erstes Ensemble tart die Flötengruppe vom Hort auf, welche ebenfalls von Sigrid Reumann geleitet wird. Jeden Donnerstag wird geübt. Oskar und Mila berichteten vom Kastaniensammeln, Alina, Valentina und Annemarie über das Apfeljahr. Ursula Wolkenhaar sowie ihre Kinder Helene, Anna und Johann rezitierten im Fontane-Jahr dessen berühmtes Gedicht vom Birnbaum zu Ribbeck.

„Stimmt ein in unser Lied“ sang danach der Chor, bei „Bunt sind schon die Wälder“ sangen alle mit. Nach dem Auftritt der Wulkower Linedancer (wir berichteten) wurde der Kuchenbasar eröffnet.