Hitze: Ein Sprung ins Wasser des Havelberger Freibades tut gut

Havelberg - So einen warmen oder besser heißen August wie gegenwärtig gab es in den vergangenen Jahren nur ganz selten in der Havelberger Region. Was vor allem die Kinder und Jugendlichen freut, die aus dem Grund ihre Sommerferien nun einmal so richtig genießen können. Besonders bei einem Badevergnügen. Fast täglich herrscht im Havelberger Erlebnisbad jetzt Hochbetrieb, was ganz im Sinne des Betreibers Havelberger Stadtwerke und deren Mitarbeiter im Bad unter Leitung von Schwimmmeisterin Tabea Techel ist. Zwischen 500 und 800 Badegäste sind hier in den vergangenen Tagen immer gezählt worden. Bis zum Ende der Sommerferien bleiben die Öffnungszeiten, von 10 bis 19.30 Uhr, erst einmal unverändert.