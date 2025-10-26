Am Wettbewerb haben sich 22 Hobbyfotografen aus Havelberg und dem Elbe-Havel-Land beteiligt. Wo sind ihre Lieblingsplätze und wann erscheint der Kalender?

Die Bürgermeister Mathias Bölt (links) und Steffi Friedebold (rechts) gratulieren den Gewinnern des Fotowettbewerbes in Havelberg (von links) Annette Brändel, Konrad Müller und Jana Habermann. Als Preis gab es für jeden eine Altmarkkiste.

Havelberg. - Sonnenaufgänge über der Havel, Wolkenformationen am strahlend blauen Himmel, Sonnenblumen, urige Bäume, Tiere, Havelberg im frostigen Kleid – 13 wunderschöne Motive für den Kalender „Herzensorte im Elb-Havel-Winkel“ sind gefunden. Drei von ihnen haben die Jury bei der Auswertung des Fotowettbewerbes der Hansestadt und der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land am meisten begeistert. Dafür haben die Fotografen nun eine Auszeichnung erhalten.