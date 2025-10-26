Lieblingsplätze im Elb-Havel-Winkel Hobbyfotografen erhalten in Havelberg Auszeichnung für Herzensorte
Am Wettbewerb haben sich 22 Hobbyfotografen aus Havelberg und dem Elbe-Havel-Land beteiligt. Wo sind ihre Lieblingsplätze und wann erscheint der Kalender?
26.10.2025, 18:03
Havelberg. - Sonnenaufgänge über der Havel, Wolkenformationen am strahlend blauen Himmel, Sonnenblumen, urige Bäume, Tiere, Havelberg im frostigen Kleid – 13 wunderschöne Motive für den Kalender „Herzensorte im Elb-Havel-Winkel“ sind gefunden. Drei von ihnen haben die Jury bei der Auswertung des Fotowettbewerbes der Hansestadt und der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land am meisten begeistert. Dafür haben die Fotografen nun eine Auszeichnung erhalten.