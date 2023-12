Im Schüler-Institut SITI in Havelberg wird vor Weihnachten von Mitgliedern der Schülerfirmen noch mit Hochdruck an der Abarbeitung von Aufträgen gearbeitet.

Havelberg. - Die letzten drei Tage vor dem Ferienbeginn zu Weihnachten und zum neuen Jahr sind angebrochen. Da tut sich an den Havelberger Schulen nicht mehr sehr viel. Denn die Gedanken der Kinder und Jugendlichen drehen sich vor allem schon darum, was sie wohl zu Weihnachten bekommen werden und was sie ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden schenken.

Schwibbögen sind Dauerbrenner

Hochbetrieb herrscht im Havelberger Schulzentrum allerdings noch bis zum letzten Tag vor den Ferien im Schüler-Institut für Technik und angewandte Informatik (SITI). „Vor allem die Mitglieder der Schülerfirmen wollen und müssen noch einiges schaffen“, erklärt der Chef des Institutes Hannes König. Denn es sind noch einige Bestellungen von Schwibbögen abzuarbeiten – ein Dauerbrenner an Aufträgen der vergangenen Jahre. Johann Leue, der unter anderem damit beschäftigt ist, zeigt sich jedoch optimistisch. „Es sieht sehr gut aus mit der Produktion. Das schaffen wir rechtzeitig vor Weihnachten, auch mit der Auslieferung an die Besteller.“ Gleich mehrere Schülerfirmen aus dem SITI packen dabei übrigens fast täglich mit an – so geht es schneller. Unter anderem sind dabei auch die Filmleute aus dem Institut mit von der Partie.

Pokale für Volleyball am Mittwoch

Aber nicht nur Schwibbögen stehen jetzt auf dem Produktionsplan. Sondern auch Schlüsselanhänger, welche die Schüler-Gießerei noch an den Auftraggeber auszuliefern beabsichtigt, und die Anfertigung von Pokalen für das traditionelle Volleyballturnier des Gymnasiums am Mittwoch, dem letzten Schultag in diesem Jahr, in der Sporthalle „Am Eichenwald“. Die Pokale sind im SITI von Schülern auch selbst entworfen worden.

Feier zum Jubiläum Ende Mai 2024

Das Jahr 2024 steht dann ganz im Zeichen des 25-jährigen Bestehens des Schüler-Institutes. Zu diesem Anlass möchte Hannes König auch so viele ehemalige Mitglieder wie nur möglich einladen, wofür er die entsprechenden Schreiben bereits vorbereitet. Die große Feier in der Aula des Havelberger Schulzentrums musste aus terminlichen Gründen allerdings noch etwas vorverlegt werden und wird nun bereits am Freitag, 31. Mai, stattfinden, teilt der SITI-Chef mit.