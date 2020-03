Die Richtlinen zur Schutz vor Ausbreitung von Corona haben auch Konsequenzen für all die Paare, die in diesen Wochen Hochzeit feiern wollen.

Schollene l Sie hatten sich so auf den 28. März gefreut! Saskia Ogrodowski und Stefan Koch wollten Hochzeit feiern. Doch nun hängen Brautkleid und Anzug im Schrank und können erst irgendwann im Sommer rausgeholt werden.

Corona hat alle schönen Pläne durcheinander gewirbelt. Nicht nur bei Stefan Koch und seiner Braut Saskia Ogrodowski, sondern auch bei seiner Schwester Stefanie Koch und ihrem Maik Schünemann. Die beiden hatten für den 20. März eine Hochzeit in kleinem Rahmen geplant. Auf Schloss Storkau wollten sie „Ja!“ sagen und mit der engsten Familie feiern – abgesagt. Stattdessen Eheschließung im Tangermünder Rathaus, nur die beiden Kinder Matti (5) und Willi (3) waren dabei – gerade so wurde gestattet, dass der Brautbruder Stefan Fotos machen darf. Alle anderen mussten draußen warten.

Termin vorverlegt

Stefan Koch hatte drei Tage zuvor selbst „Ja!“ zu seiner Saskia gesagt, obwohl er das erst heute tun wollte. „Aber es war einfach zu ungewiss, ob dieser Termin überhaupt irgendwie gehalten werden kann und wie groß die Einschränkungen dann sind. Also haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Feier abzusagen und uns am 17. März das Jawort zu geben.“ Und der Tag, an dem sie eigentlich mit der Standesbeamtin Annett Röhl alle Absprachen auch zur Rede treffen wollte, wurde flugs zum Hochzeitstermin umgemünzt. Zwar in Jeanshosen, aber zumindest in Bluse und weißem Hemd, ging es zur Hochzeit. Wenigstens einen Blumenstrauß besorgte der Bräutigam noch schnell. Als Gast durfte nur noch der Brautvater Hans-Joachim Ogrodowski mit ins Trauzimmer. Und natürlich Sohnemann Hans, der mit seinen zwei Jahren so gar nichts vom Stillsitzen hielt. „Aber es war dennoch eine schöne Zeremonie, die Standesbeamtin hat das wirklich sehr feierlich gemacht, so dass wir auch an diese so ungewöhnliche Eheschließung gern zurückdenken werden“, sagt die Braut. Ihr Kleid hängt nun noch im Schrank, soll dann „irgendwann im Sommer“ rausgeholt werden. Denn Kochs wollen die Hochzeit mit einer freien Trauung und einer Party mit der Familie und Freunden nachholen. Dann statt wie ursprünglich in Büttnershof geplant in Schollene, „wann und wie planen wir, wenn sich die Regeln wieder lockern und wir unbeschwert feiern können“.

Bilder Das ist Hans, der zu Saskia und Stefan Koch gehört. Foto: Koch



Saskia (28) und Stefan Koch (31) sind seit fünf Jahren ein Paar. Auch wenn sie sich schon länger durch den Karneval kannten, hat es erst in der Session 2015 „Klick“ gemacht. Saskia tanzt seit 2013 bei den Monaliesen, Stefan gehört zum Elferrat und Männerballett. Ende 2015 zog Saskia dann von Berlin zurück in die Heimatregion zu Stefan, der Zivilbeschäftigter bei der Bundeswehr in Klietz ist. Seit 2019 arbeitet sie als Lehrkraft an der Schule in Glöwen tätig.

Antrag zu Weihnachten

Den Heiratsantrag hatte der Bräutigam eigentlich zu Weihnachten ganz romantisch geplant. Die beiden und Hans waren verreist, „ich hatte den Ring die ganz Zeit in der Tasche. Aber es war irgendwie nie der richtige Zeitpunkt, auch weil Hans gestürzt ist und unsere Aufmerksamkeit brauchte.“ Erst zu Hause war dann am zweiten Weihnachtsfeiertag die Gelegenheit perfekt für den Antrag. Und dann wollten sie sich auch nicht mehr lange Zeit lassen und legten den Termin für den 28. März fest. Nach all den ungewissen Tagen Anfang März, den Absagen und Umplanungen haben sie sich nun mit der Situation arrangiert. Heute werden sie wohl so manches Mal denken, „jetzt würden wir ...“