Heiratsfreude in Havelberg. 2018 haben die Standesbeamten Steffi Hülse, Mandy Bäker und Rosemarie Busse insgesamt 51 Ehen geschlossen.

Havelberg l „Über 50 Hochzeiten in einem Jahr, damit sind wir in klein Havelberg sehr, sehr zufrieden“, konstatiert die Standesbeamte Steffi Hülse. Das bisher beste Jahr in jüngerer Vergangenheit war 2017 mit 58 Eheschließungen. Zum weiteren Vergleich: 42 Paare waren es im Jahr 2016 und 50 Paare im Buga-Jahr 2015. 42 Ehen wurden 2014, 36 Ehen in 2013 und 40 Ehen in 2012 besiegelt. 55-mal wurde 2011 geheiratet.

Kapelle und Rathaus fast gleich

Gegenüber 2017 ist die Zahl der Heiratswilligen erfreulicherweise über der 50 geblieben. „Wir hatten wieder viele schöne Hochzeiten sowohl in der St.-Annen-Kapelle als auch im Rathaus“, erinnert sich die Standesbeamte Steffi Hülse. Wobei die frisch Vermählten im Anschluss dann zumeist als erste Aufgaben Baumstämme zersägen, Herzen aus Bettlaken ausschneiden, Ballons aufsteigen oder Tauben fliegen lassen mussten. „Es gab öfter auch Livegesang mit instrumentaler Begleitung“, berichtet die Havelberger Standesbeamte. Apropos St.-Annen-Kapelle und Rathaus. Beide Eheschließungsstätten fanden 2018 gleichermaßen großen Zuspruch: die Kapelle 20-mal, das Rathaus 19-mal.

Rosengarten hat zugelegt

Die Havelberger Hochzeitsstatistik für 2018 zeigt aber auch, dass das Heiraten im Rosengarten der Domkurie 8 (D 8) in der Domherrnstraße ordentlich zugelegt hat. „Dieses Angebot hat sich jetzt wohl herumgesprochen“, schlussfolgert Steffi Hülse. Gleich neun Paare wählten diesen schönen Ort, um sich hier das Jawort zu geben, vor allem in der etwas wärmeren Jahreszeit. Eines davon am Eröffnungstag des Havelberger Pferdemarktes, der früher auch als Heiratsmarkt in aller Munde war.

Dreimal auf dem Wasser

Seit der Premiere im Jahr 2012 bietet das Havelberger Standesamt auch die Möglichkeit an, auf einem Schiff die Eheschließung zu vollziehen. Drei Paare hatten sich im vergangenen Jahr dazu entschlossen. Nachbeurkunden, zum Beispiel von Eheschließungen im Ausland, machten sich 2018 keine erforderlich.

Eine Senioren-Hochzeit

Was das Alter der Brautleute anging, sind es 2018 nicht nur ganz junge Pärchen gewesen, die den Bund der Ehe geschlossen haben. 34 Pärchen bewegten sich im Alter von bis zu 40 Jahren und 16 im Alter von 41 bis 65 Jahren. Senioren (ab 66 Jahre) gaben sich im Vorjahr in einem Fall das Jawort.

Werbung im Internet

„Die meisten der künftigen Eheleute, die von außerhalb anreisen, haben eine enge Verbindung zu Havelberg. Zumeist ist die Domstadt ihre Heimat, sind sie hier geboren“, sagt Steffi Hülse. Aber auch Pärchen, für die die Domstadt völlig fremd ist, kommen gerne hierher. „Eine schicke kleine Hochzeitskapelle, ein Schiff und einen Rosengarten als Schauplatz für eine Eheschließung hat schließlich nicht jeder zu bieten“, erklärt die Havelberger Standesbeamte. Über diese Angebote könnten sich Heiratslustige unter anderem im Internet informieren. „So manches Pärchen hat sich danach entschieden, in der Hansestadt Havelberg den Ehebund zu schließen“, weiß Steffi Hülse aus Gesprächen mit den Brautleuten.

Heiratsfreudiger August

Der heiratsfreudigste Monat im Vorjahr war übrigens der August mit zwölf Eheschließungen, dichtauf gefolgt vom Juli mit elf Hochzeiten. Die weitere Reihenfolge: Juni (9), Mai (7), Oktober (4), September und Dezember (je 3), Januar (2). Keine Eheschließungen in der Domstadt gab es im Februar, März, April und November.

Schon 22 Vormerkungen für 2019

Auch der Jahresbeginn 2019 lässt auf ein gutes Endergebnis bis zum 31. Dezember hoffen. Auch wenn die erste Ehe nach derzeitigem Stand erst im April geschlossen wird. Weitere 21 Vormerkungen, die über das ganze Jahr verteilt sind, stehen bereits im Kalender von Steffi Hülse.