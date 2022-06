Holpriger Start an den Schulen in Klietz und Schönhausen

Schönhausen/Klietz - Anke Schleusner-Reinfeldt

Bevor Schulleiterin Kerstin Gebhardt Donnerstagfrüh die 77 Schüler der 2. bis 4. Klasse zur Schülerversammlung in der viel Platz bietenden Turnhalle begrüßt, geht es für die Mädchen und Jungen erst einmal in den Klassenraum, wo ein Corona-Test erfolgt – erst mit negativem Ergebnis kann der Schulalltag beginnen. Vorläufig werden die Tests dreimal pro Woche durchgeführt. Damit sind die Kinder bereits seit dem letzten Schuljahr vertraut.

Während 24 Viertklässler die Einrichtung im Juli verlassen haben, um nun an den weiterführenden Schulen zu lernen, werden am kommenden Sonnabend zur Einschulung 18 Neue begrüßt. Zusammen mit drei Wiederholern bilden sie eine 21 Schüler starke 1. Klasse. Ihre Lehrerin wird Sabine Ebel sein. Da sie krankheitsbedingt noch nicht wieder im Dienst ist, sind die anderen Lehrer Ansprechpartner der Abc-Schützen. „Keine schöne Situation, aber wir werden sie bestmöglich meistern!“ versichert Kerstin Gebhardt. Eine hundertprozentige Abdeckung aller Schulstunden kann es – ähnlich wie in den anderen Grundschulen des Elb-Havel-Winkels – vorerst nicht geben, „wir konzentrieren uns auf die Hauptfächer, wollen aber alles andere auch nicht ganz vernachlässigen“. Dennoch müsse man in den ersten Monaten bei Sport und Musik und auch bei den Arbeitsgemeinschaften Abstriche machen.

Noch angespannter als in Schönhausen ist die Lehrer-Situation in Klietz. Hier muss der krankheitsbedingte längere Ausfall von drei Pädagogen ausgeglichen werden. Bis Anja Berg ihre 1. Klasse übernehmen kann, ist Annette Riemann die Verantwortliche für die 22 Abc-Schützen, die am Sonnabend eingeschult werden. Bis alle wieder an Bord sind, findet der Unterricht in den vier Klassen teilweise jahrgangsübergreifend statt.

Etwas entspannt ist die Situation in Sandau. Die vier Stammlehrer sind alle da, allerdings fehlen die Gastlehrer für Ethik, Religion und Musik, welche nun wegen der Ausfälle an anderen Schulen aushelfen müssen. Darum musste auch der Stundenplan angepasst werden. In der Elbestadt werden am Sonnabend 14 Kinder eingeschult, Klassenleiterin wird Birgit Latuske.

In der Freien Schule Kamern ist das Lehrpersonal komplett.