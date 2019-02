Für jede Menge Rutsch- und Tobespaß ist in der Havelberger Sporthalle "Am Eichenwald" gesorgt worden.

Havelberg l In der Sportstätte war eine kunterbunte, abwechslungsreiche Hüpfburgenwelt aufgebaut worden. „Eine tolle Idee für die Winterzeit“, zeigte sich die Mutti eines kleinen Mädchens ebenso begeistert wie ihre Tochter. „So eine schöne Vielfalt. Das müssten wir öfter in Havelberg haben“, sprach sie einen Wunsch aus.

Sehenswerte "Landschaft"

Was die Hüpfburgen selbst betrifft, hätten noch einige Attraktionen mehr von ihnen in diese sehenswerte „Landschaft“ gepasst, „doch wir müssen uns natürlich auch an die Sicherheitsbestimmungen in der Sporthalle halten“, erklärte Gino Ortmann aus Wittstock, der der Inhaber von „Abenteuer Hüpfburgenland“ ist. An weiteren interessanten Hüpfburgen mangelt es in seinem Bestand nicht.

King-Kong-Riesenrutsche

Nach Havelberg hatte Gino Ortmann jedoch alles mitgebracht, was er zuvor auch angekündigt hatte. Dazu zählten eine 12 Meter lange King-Kong-Riesenrutsche, der mit 27 Metern Länge größte Hindernisparcours deutschlandweit, ein großes Wikingerschiff, ein großer Kletterturm, eine Westernstadt mit verschiedenen Motiven speziell für Jungen und einige andere Hüpfburgen. Für Mädchen zum Beispiel eine Eisköniginnen-Hüpfburg. Und für Kleinkinder war eine eigene Ecke mit Krabbelboxen eingerichtet.

Bilder Keine Angst vorm Klettern! Wer hier fällt, fällt garantiert weich. Foto: Dieter Haase



Die vielen Kinder, aber auch Erwachsene, konnten sich im Hüpfburgenland volle sieben Stunden lang so richtig austoben. Foto: Dieter Haase



Die King-Kong-Riesenrutsche ist hier im Vordergrund zu sehen. Links daneben befindet sich die Westernstadt. Fots: Dieter Haase



Ein Kommen und ein Gehen

Die Resonanz auf dieses Angebot – erstmalig übrigens in Havelberg – war ausgezeichnet. Zwischen 11 und 18 Uhr herrschte ein Kommen und Gehen von kleinen und großen Leuten. Nicht wenige, vor allem Kinder, kosteten es aber auch aus, vom Anfang bis zum Ende im Hüpfburgenland zu bleiben. Einige räumten nur ungern kurz nach 18 Uhr das Feld. Aber schließlich blieb ihnen dann auch nichts anderes übrig, denn da wurde die Luft aus all den Hüpfburgen herausgelassen.

„Ich und auch meine Mitarbeiter sind mit der Veranstaltung hier in Havelberg wirklich sehr zufrieden“, erklärte Gino Ortmann am Abend. „Ich habe heute von Eltern und Kindern nur lobende Worte gehört und auch mehrfach den Wunsch nach einer Wiederholung. Und ich sage: Wir kommen sehr gerne wieder nach Havelberg.“

Auch als Zirkus unterwegs

Aber nicht mehr in diesem Winterhalbjahr, denn für das „Hüpfburgenland“ gibt es für diese Zeit keine Termine mehr. „Das Winterhalbjahr 2019/2020 ist aber für Havelberg vorgemerkt“, so Gino Ortmann. Im Frühjahr, Sommer und Herbst sind die Ortmanns nämlich anderweitig unterwegs. Sie ziehen mit ihrem Familienzirkus "Humbertus" durch die Lande. Im Jahr 2020 wollen sie mit diesem übrigens auch in Havelberg einen mehrtägigen Halt einlegen. Seit vielen Jahren wieder.