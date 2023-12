Neukamern/Wulkau. - Weihnachtsmann und Engel – in den Kostümen steckten Jens Hirth aus Kamern und seine Tochter Isabell Schenk – grüßten bei der Lichterfahrt in Kamern aus der Kutsche, welche Rentiere zogen. Der von einem Traktor gezogene Hänger gehörte dem Hufschmied Ingo Hünemörder aus Neukamern, welcher gemeinsam mit den Dorfvereinen aus Neukamern und Wulkau diese zweite Lichterfahrt organisiert hatte. Im Vorjahr hatte die Premiere stattgefunden, weshalb man sich wegen der guten Resonanz für eine Fortführung entschied.

„Insgesamt hatten sich 26 Fahrzeuge an dieser Lichterfahrt beteiligt“, berichtete Organisator Ingo Hünemörder. Zwei Lkw kamen aus Genthin angefahren, ein Landwirt aus Osterburg war ebenfalls dabei, weitere Fahrzeuge kamen aus Neukamern, Klietz, Scharlibbe, Neuermark-Lübars, Sandau und Havelberg. Mit dabei waren die Wulkauer Treckerfreunde mit acht Fahrzeugen sowei die Wehren aus Kamern, Schönfeld und Wulkau, welche die Fahrtstrecke teils auch absicherten. „Nicht nur in den Orten standen Zuschauer, sondern auch zwischendurch“, berichtete Ingo Hünemörder.

Dorfvereine vorsorgten die Gäste

Diesmal fehlten die Brandenburger, sie meldeten sich kurzfristig ab, da sie Windbruch beseitigen mussten. Mit im Tross dabei waren auch zwei mit Gästen aus Schönfeld und Sandau besetzte Anhänger. Treff aller Fahrer und Begleiter war an der Hufschmiede von Ingo Hünemörder in Neukamern, wo der örtliche Dorfverein Glühwein, Kakao und Bratwürste anbot.

In diesem Jahr wurde die Strecke des Konvois erweitert: Führte sie bei der Premiere im Vorjahr nur von Neukamern nach Wulkau, wurden jetzt auch Kamern und Schönfeld angefahren. Dies erfolgte zum größten Teil durch die Feldmark, so dass nur wenige Straßen genutzt werden mussten.

Von Neukamern aus wurde zuerst Kamern angesteuert, weiter ging es durch den Wald nach Schönfeld und von dort an der Waldkante entlang nach Wulkau, wo der Tross auf dem Sportplatz wieder Aufstellung nahm. Hier versorgte der Wulkauer Dorfverein die Gäste mit Glühwein und Gegrilltem, der örtliche Dachdecker fuhr seinen ebenfalls illuminierten Kran aus. Auch die Lichterketten an den Fahrzeuge blieben an, so dass hier noch viel fotografiert werden konnte.

Dankeschön an alle Helfer

Im Namen der beiden Dorfvereine bedankte sich Ingo Hünemörder bei allen Helfern. Wer im nächsten Jahr mitmachen möchte, kann sich gern schon mal bei ihm anmelden, dann lässt sich die Aktion besser organisieren.

Die Stimmung unter den Teilnehmern war in diesem Jahr allerdings nicht ganz ungetrübt: Weil die Bundesregierung in ihrem Haushalt für 2024 ein Defizit von immerhin 16 Milliarden Euro stopfen muss, sollen Subventionen, welche derzeit noch an die Landwirte gezahlt werden, ab dem nächsten Jahr gestrichen werden. Weshalb sich der Agrardiesel für die Bauern drastisch verteuern würde.

Weil die Landwirte deutschlandweit dagegen protestieren, waren auch keine Landwirte aus dem Havelberger Raum im Tross zugegen – sie fuhren im Tross langsam über die Elbbrücke bei Tangermünde und sorgten so für längere Autokolonnen.

Solidarität mit den Bauern

Auch im Konvoi der Lichterfahrt waren Transparente zu finden, welche eine Rücknahme der Sparmaßnahmen forderten. „Wir stehen hinter unseren Bauern!“ stand auf dem Plakat hinter dem Weihnachtsmann zu lesen, auch zahlreiche weitere Fahrzeuge hatten Transparente angebracht.

Mit dabei waren im Tross die Landwirte Tobias und Sven Mahnitz aus Schönfeld sowie zwei ihrer Mitarbeiter. „Wir waren kurz zuvor auch mit zur großen Demo nach Berlin gefahren“, berichtete Tobias Mahnitz.

Erster Sammelpunkt war in der Frühe auf dem Parkplatz an der B188 bei Wust, von hier aus ging es weiter nach Nauen zum nächsten Sammelpunkt. „Auf der Heerstraße mussten wir 45 Minuten warten, denn die Polizei ließ uns nicht weiter“, war zu erfahren.

Am 8. Januar sind die Schönfelder bei der nächsten „Fahrt nach Berlin“ wieder mit dabei, der Bauernverband bereitet die Aktion derzeit vor. Auch Ingo Hünemörder will dann gemeinsam mit seinem Sohn mitfahren, den Traktor borgt er sich von einem Bekannten aus.