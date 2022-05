Im Elbe-Havel-Land kam kein Kamerad zu Schaden

Elbe-Havel-Land - Verbandsgemeindebürgermeisterin und Dienstherrin Steffi Friedebold zeigte sich gestern auf Nachfrage erleichtert, „dass wir hier doch einigermaßen glimpflich davongekommen sind“. Die Zusammenarbeit der in Schönhausen eingerichteten Einsatzleitung mit der Leitstelle in Stendal und den Ortswehren habe reibungslos geklappt. „Ein großes Dankeschön an alle eingesetzten Kameraden, die Leitstelle in Stendal und vor allem auch an unsere Verbandsgemeindewehrleitung!“