Ortsbürgermeisterin Astrid Braunsdorf spricht im Interview unter anderem über die Pläne des Orts- und Kulturvereins für 2021.

Sie üben in Garz gleich zwei ehrenamtliche Funktionen aus: Neben der Ortsbürgermeisterin sind sie auch Vorsitzende des Orts- und Kulturvereins (OKV). Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Pandemie auf den Zusammenhalt der Garzer ein? Gab und gibt es in der Ortschaft Hilfsangebote für Senioren und Kranke?



Es ist schon traurig, die Leute sitzen alle zu Hause, die Veranstaltungen im Vorjahr mussten komplett ausfallen. Im Vorstand des OKV haben wir aber telefonisch Kontakt gehalten. Eine Aktion haben wir dennoch unternommen, ein kleiner Gruß und eine Aufmunterung für unsere Senioren in dieser andauernden Corona-Krise: Zusammen mit Karina Betka, Bärbel Garz und Marion Steitzer bin ich in der Weihnachtszeit mit einem Handwagen voller Präsente losgezogen und wir haben diese an den Haustüren verteilt. Karina Betka hatte dafür kleine Weihnachtsbäume gehäkelt, geholfen hat uns beim Packen die Warnauer Tagesstätte. Natürlich gab es auch Hilfsangebote im Ort, so wurde ein Fahrservice angeboten. Aber unsere Einwohner hatten alle Helfer. Es wurden Fahrgemeinschaften gebildet oder die Nachbarn halfen. Ich hoffe sehr, dass der Zusammenhalt der Garzer unter der Pandemie nicht leidet.



Wie klappte die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung in Havelberg?



Da kann ich nicht klagen, ich wurde im Rathaus immer mit Rat und Tat unterstützt. Havelberg ist aber auch selbst tief in den roten Zahlen und kann darum nichts aus dem Hut zaubern. Der Bauhof ist ebenfalls sehr rege, unter anderem wurden am Havelweg zur Gefahrenabwehr eine große Pappel gefällt und Weiden gepflegt.



Auf der jüngsten Ortschaftsratssitzung ging es auch um die Festlegung der Schulbezirke, wie hat der Rat entscheiden?



Wir haben dem Entwurf zugestimmt, laut dem die Kinder aus unserer Einheitsgemeinde auch in Havelberg beschult werden sollten. Das Thema war schon länger in der Diskussion. Wir wurden 2005 nach Havelberg eingemeindet, deshalb sollten unsere Kinder auch dort beschult werden.



Gemeindebüro müsste bald mal saniert werden

Der Haushaltsentwurf war ebenfalls Thema…



Dem haben wir zugestimmt. Für Garz werden die Bewirtschaftungskosten für den Gemeindesaal und das Gemeindebüro, welches zudem als Bibliothek und Vereinsraum dient, übernommen. Auch der Kulturfonds soll wieder ausgezahlt werden, also die zehn Euro pro Einwohner für kulturelle Zwecke und das Dorfbild. Allerdings müsste unser Gemeindebüro in der nächsten Zeit mal saniert werden.



Saniert werden müsste wohl bald auch mal der Radweg nach Kuhlhausen?



Dazu kam auf der Sitzung der Hinweis, dass durch die Asphaltdecke schon die Ackerwinde durchwächst, seit längerem weist dieser Weg schon diverse Löcher auf, vor allem am Mühlenberg. Es gibt im Bundesland ein Förderprogramm für Radwege, wir haben bei der Stadtverwaltung angefragt, ob man diese Mittel auch dafür nutzen kann.



Kürzlich gab es eine Dorfbegehung durch den Rat, was ist dabei aufgefallen?



Negativ fiel uns vor allem der viele Hundekot auf, aber auch der zugeparkte Fußweg in der Schleusenstraße. Die Frau-Harke-Wegemarke am Wehl, unsere „Wehl-Liese“, muss repariert werden, ein Brett der Regenrinne ist lose. Auch wird die Decke repariert und die Sitzgruppe gesäubert, was alles über den Ortsverein laufen soll. Am 12. März sind übrigens alle Garzer zum Arbeitseinsatz aufgerufen, Treff ist um 15.30 Uhr am Gemeinschaftshaus.



Ein großes Problem war im Vorjahr der Wegzug des Wirtes der Hafengaststätte. Hat sich trotz der aktuell schwierigen Zeiten für dieses Gewerbe schon ein Nachfolger gefunden?



Die Gaststätte wurde verkauft, der neue Betreiber möchte dann auch einen Bootsverleih anbieten. Leider wird die Gaststätte dieses Jahr noch geschlossen bleiben, sie soll ausgebaut werden. Dann soll sie ein Betreiber übernehmen, welcher noch gesucht wird. Die geschlossene Gaststätte ist leider für unsere Havelhöfe schlecht, denn uns fehlt der Versorger.



Der Gemeindesaal wurde vor zwei Jahren saniert. Wird er von den Garzern angenommen?



Ich finde, der umgestaltete Saal ist mit seinen Lichteffekten und der Bar sehr schön geworden. Er wird von den Garzern angenommen, einige Feiern hatten hier bereits stattgefunden.



Hoffen auf Sommerfest im Juli

Hat der Orts- und Kulturverein in diesem Jahr schon Veranstaltungen geplant?



Aktuell natürlich noch nicht, keiner weiß, wie sich die Pandemie noch entwickelt. Pläne sind aber genug vorhanden. Ich hoffe sehr, dass am 10. und 11. Juli wieder unser Sommerfest stattfinden kann, im August das Spinnertreffen mit Trödelmarkt und das Kartoffelfest am 2. Oktober. Im Vorjahr sollte eigentlich auch das große überregionale Nord-Ost-Spinnertreffen bei uns in Garz stattfinden, es wurde auf November dieses Jahres verschoben.



Sie arbeiten hauptberuflich als Managerin auf den Havelhöfen, wie ist das Vorjahr aus ihrer Sicht verlaufen?



Wir hatten nach dem ersten Lockdown ab Pfingsten wieder geöffnet, es folgte ein wahrer Ansturm – es gab sogar mehr Buchungen als im Buga-Jahr 2015. Das war auch für die Motivation aller Mitarbeiter toll, welche jetzt leider alle in Kurzarbeit sind. Schön war auch, dass viele Gäste länger blieben. Ich war erstaunt, wie viele Radtouristen mit nagelneuen Rädern ankamen. Natürlich mussten wir wegen der hohen Nachfrage auch Gäste an andere Bettenanbieter vermitteln, die Zusammenarbeit mit diesen und der Touristinfo in Havelberg hat prima geklappt – sogar über Ländergrenzen hinweg bis nach Ribbeck und Rathenow. Dieses Jahr sind wir auch schon wieder gut gebucht. Die Havelhöfe, welche meine Tochter Viktoria mit ihrem Mann Stephan Forysch 2018 vom Havelhöfe-Verein gepachtet hatten, besitzen ohne Aufbettung 52 Betten, in den beiden Sälen kommen bis zu 100 Leute unter. Vor allem Yoga- und Mal-Seminare sind hier gefragt.



Dorfrundgang ist empfehlenswert

Sie dürfen an dieser Stelle mal die Werbetrommel für Garz rühren, was würden Sie potentiellen Besuchern oder gar Zuzugswilligen ans Herz legen? Gibt es vielleicht sogar leerstehende Häuser, welche auf Bauherren warten?



Leerstehende Häuser gibt es keine mehr. Aktuell haben wir nur eine große leerstehende Wohnung mit Wohnküche direkt auf den Havel-Höfen. Empfehlen kann ich unseren Gästen eine Führung mit dem „Havelspinner“ Rainer Wittenburg, welcher auch Spinnkurse anbietet. Bei uns kann man Wassersport betreiben und normalerweise gibt es auch ein reges Dorfleben – ich denke da an den Orts- und Kulturverein und den Nagel-Klub. In Vor-Pandemie-Zeiten fanden regelmäßige Klönstunden mit den Senioren auf den Havelhöfen statt, wozu Bärbel Garz einlud. Dass es jetzt so gar nichts Geselliges mehr im Ort gibt, ist schon gruselig. Viele Garzer benötigen doch regelmäßige Kontakte. Aber das Leben geht ja weiter.



Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre es?



Ich hoffe, dass wir die Havelhöfe zu Ostern wieder öffnen können und dass unser Dorfleben wieder in Gange kommt. Schön wäre es, wenn es so ginge wie Rainer Wittenburg immer meint: Er spinnt seine Sorgen einfach mit in den Faden rein.