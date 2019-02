Emma Maß spielte ihr Erfolgsprogramm, mit dem sie sich einen Platz an der Latina in Halle gesichert hat, für die Besucher der Ausstellungseröffnung. Mit dabei ihre Musiklehrerin Katharina Stelzer (links). Foto: Andrea Schröder

Zur Ausstellungseröffnung im Havelberger Rathaus stellte Emma Maß ihr Programm zur Bewerbung am Landesgymnasium vor.

Havelberg l Mit wunderschöner Klaviermusik begleitete Emma Maß die Ausstellungseröffnung am Samstagnachmittag im Havelberger Rathaus. Es ist gute Tradition, dass Musikschüler die Vernissagen des Vereins „Kunst im Rathaus“ musikalisch untermalen. Das Programm unter anderem mit „Liedern ohne Worte“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, einer Sonate von Joseph Haydn sowie Werken von Johann Sebastian Bach und Johann Baptist Cramer war ein ganz besonderes. Mit diesem hat sich die junge Kuhlhausenerin vorige Woche einen Platz an der Latina in Halle erspielt. Nach den Winterferien lernt die Sechstklässlerin am Landesgymnasium, das unter anderem auf die Musikausbildung spezialisiert ist.

Lampenfieber scheint Emma nicht zu kennen. Vollkommen sicher und ohne Noten ließ sie ihre Finger über die Tasten gleiten und erfreute mit ihrem Spiel die Besucher der Vernissage. Nicht nur der große Applaus war ein schönes Dankeschön. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Kunst im Rathaus Havelberg“ Wolfgang Schürmann dankte ihr mit Blumen und einem Gutschein. Zugleich wünschte er ihr viel Erfolg auf der Spezialschule.

Seit drei Jahren ist Emma Leistungsschülerin an der Kreismusikschule „Ferdinand Vogel“. Wöchentlich hatte sie jeweils zwei Zeitstunden Klavierunterricht bei Julian Gorus und Katharina Stelzer, berichtet ihre Mama Anja Heinze, die sich ebenso wie Emmas Papa Nico Maß bei der Kreismusikschule für die große Unterstützung bedankt. Diese und das fleißige Üben zu Hause führten dazu, dass das Vorspielen am Landesgymnasium in Halle von Erfolg gekrönt wurde.

Lehrerin wünscht Erfolg

Die Sechstklässlerin freut sich auf die Spezialschule, „weil ich dort intensiven Musikunterricht habe, denn am Havelberger Gymnasium haben wir leider keinen Musik- und Kunstunterricht“, erzählt die Elfjährige. Sie wird dort in der Instrumentalklasse lernen und auch Orchesterunterricht bekommen. Emma will sich auf der neuen Schule ausprobieren – zurück in ihre alte Klasse kann sie, wenn sie möchte, jederzeit. Untergebracht ist sie im Internat, an den Wochenenden geht‘s nach Hause.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge beobachtete Katharina Stelzer das Spiel Emmas im Havelberger Rathaus. Im September hatte die intensive Vorbereitung auf das Vorspielen begonnen. Die Musiklehrerin freut sich, dass Emma das Ziel, einen Platz an der Schule zu bekommen, erreicht hat, bedauert aber natürlich, solch eine Leistungsschülerin zu verlieren. „Ich wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg in Halle.“